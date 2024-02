Bernhard trapt jaarlijkse schaatsactie voor kankeronderzoek af

Prins Bernhard heeft dinsdag weer voor het eerst op het ijs geschaatst. Dat deed hij tijdens de kick-off van De Hollandse 100, het sportevenement dat Bernhard jaarlijks met zijn stichting Lymph&Co organiseert om geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar lymfeklierkanker. Het is de achtste keer dat De Hollandse 100 wordt georganiseerd. In gesprek met het ANP zegt Bernhard het “mooi” te vinden om ieder jaar nieuwe en bekende deelnemers te zien.

“Dit is de achtste editie. Je ziet ieder jaar nieuwe deelnemers en ieder jaar ondersteunen we een nieuw onderzoek”, aldus de 54-jarige prins, die zelf lymfeklierkanker heeft gehad. “We proberen ieder jaar het beste, meest baanbrekende onderzoek te ondersteunen. Dat is dit jaar een Nederlands onderzoek.” Een deel van de onderzoekers was dinsdag aanwezig bij de kick-off. “Je ziet ook wat het met hen doet. Ze zien de mensen die bijdragen aan hun onderzoek. Dat geeft wel een extra dimensie.”

Bernhard hoopt dat de sportactie “altijd blijft bestaan”. Hij ziet dan ook nog genoeg groeimogelijkheden. “We hebben wandelen al toegevoegd en dit jaar is er ook een onderdeel voor kinderen, in samenwerking met Sven Kramer. Ik denk dat er nog veel meer potentie is om te groeien, zodat mensen op andere manieren kunnen deelnemen.

Training

Tientallen mensen schaatsten dinsdag op de Jaap Eden IJsbaan in Amsterdam. “Ik vind het altijd leuk, want schaatsen vind ik een mooie sport, alleen al om naar te kijken. Vandaag hebben we veel geluk met het mooie weer, dus dat is een mooie start”, zei Bernhard nog voor hij zelf zijn eerste meters op het ijs maakte.

De Hollandse 100 bestaat uit 10 kilometer schaatsen, gevolgd door 90 kilometer fietsen. Hoewel Bernhard nog weinig heeft geschaatst, maakt hij zich geen zorgen of hij de tocht kan volbrengen. “Ik sport zes keer per week, dus meestal lukt het op conditioneel gebied wel aardig. Wel ga ik nog wat meer schaatsen.”

Het evenement vindt dit jaar plaats op zondag 24 maart in Thialf in Heerenveen. Ook prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, de ouders van prins Bernhard, zijn dan weer aanwezig. “Ik denk niet dat ze meedoen, maar hun steun is mij altijd heel dierbaar”, besluit Bernhard.