Bernhard van Oranje: Formule 1-weekend is begonnen

Het weekend van de Dutch GP in Zandvoort is ook begonnen voor prins Bernhard van Oranje. “Race weekend started”, schrijft de Formule 1-fanaat bij een foto op Instagram, die is gemaakt vlak naast het circuit van Zandvoort.

Op de foto die Bernhard deelt staat hij naast Jan Lammers, de sportief directeur van circuit Zandvoort. Ook zijn zoons Benjamin en Samuel staan op de foto. Bernhard is mede-eigenaar van het circuit in Zandvoort. Zelf racet hij ook.

Naar verwachting wordt het druk op de eerste dag van het Formule 1-weekend. Het circuit in de kustplaats ontvangt in totaal meer dan 100.000 bezoekers. Vorig jaar mocht het evenement met slechts twee derde van het aantal bezoekers doorgaan vanwege de toen geldende coronamaatregelen.