Beschuldigingen tegen Andrew moeten ‘grondig onderzocht worden’

De nieuwe beschuldigingen aan het adres van prins Andrew moeten “op passende wijze worden onderzocht”. Dat zegt een bron van Buckingham Palace maandag tegen persbureau Reuters. De Britse krant The Mail meldde onlangs dat Andrew in 2011 aan de politie zou hebben gevraagd persoonlijke informatie te vinden over Virginia Giuffre, de vrouw die hem heeft beschuldigd van seksueel misbruik.

Andrew zou om de informatie hebben gevraagd vlak voor de eerste publicatie in de media over zijn relatie met Giuffre. Volgens The Mail on Sunday zou Andrew van zijn beveiligingsteam het burgerservicenummer van Giuffre hebben gekregen en haar geboortedatum. De Londense politie heeft laten weten het verhaal te onderzoeken.

Prins Andrew ligt de laatste tijd opnieuw onder vuur vanwege een nieuw boek van Virginia Giuffre, die eerder dit jaar omkwam door zelfdoding. In haar postume memoires staan nieuwe details over onder meer het vermeende misbruik door de Britse prins. Als gevolg van de jarenlange beschuldigingen deed Andrew vorige week afstand van zijn koninklijke titels.