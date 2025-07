Beslissing over vervolging Høiby medio augustus verwacht

Justitie in Noorwegen beslist naar verwachting volgende maand of Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, wordt vervolgd. De betrokken officier van justitie verwacht dat er medio augustus duidelijkheid komt, meldt hij aan het Noorse persbureau NTB.

Eind juni meldde de politie dat het onderzoek naar Høiby is afgerond en dat de zaak naar het Openbaar Ministerie was gestuurd. De officier van justitie beslist nu of hij daadwerkelijk wordt vervolgd.

Høiby wordt verdacht van 23 misdrijven, waaronder drie verkrachtingen. Ook wordt hij verdacht van misbruik en bedreiging en zou hij een politieagent hebben mishandeld en meerdere verkeersovertredingen hebben begaan.

Mette-Marit kreeg de 28-jarige Høiby uit een eerdere relatie. Hij is de stiefzoon van kroonprins Haakon en heeft geen koninklijke titel.