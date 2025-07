Beveiliging Belgische koninklijke familie kost bijna 21 miljoen

De beveiliging van de Belgische koninklijke familie heeft vorig jaar bijna 21 miljoen euro gekost. Dat is omgerekend gemiddeld 57.000 euro per dag, zo meldt Het Nieuwsblad dinsdag op basis van cijfers die Kamerlid en voorzitter van de Kamercommissie Defensie Peter Buysrogge had opgevraagd bij minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin.

Ongeveer tweehonderd agenten gaan over de beveiliging van de leden van de koninklijke familie. Het gaat hierbij vooral om de beveiliging van de koning, koningin, kroonprinses Elisabeth en de verschillende koninklijke domeinen.

De agenten werken bij het Veiligheidsdetachement bij het Koninklijk Paleis (VDKP), een speciaal korps binnen de federale politie. Defensie gaf volgens Het Nieuwsblad vorig jaar 3,5 miljoen euro uit aan de koninklijke familie voor het militair huis van de koning en niet-officiële verplaatsingen van de koning per vliegtuig.