Bewaker Skaugum sprak met vermeend slachtoffer Høiby

In de zaak tegen Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, hebben donderdag verschillende getuigen gesproken over de afterparty in Skaugum waar Høiby in 2018 een vrouw zou hebben verkracht. Onder anderen bewakers van de residentie van het Noorse koningspaar legden een verklaring af.

Høiby wordt ervan beschuldigd zich aan de vrouw te hebben vergrepen toen zij niet in staat was zich te verzetten. De vrouw gaf eerder tijdens het proces aan dat zij dacht dat ze was gedrogeerd. De voormalige bewaker van Skaugum vertelde dat zij met het vermeende slachtoffer van Høiby heeft gesproken. Dat gebeurde toen zij het feest verliet. “Ze was alert en spraakzaam. Ik heb niet gemerkt dat ze dronken was of onduidelijk sprak”, zei de bewaker over de vrouw. Het vermeende slachtoffer verklaarde eerder dat ze vermoedde dat ze was gedrogeerd.

Ook twee gasten van de afterparty kwamen aan het woord. Geen van beiden zei iets ongewoons te hebben opgemerkt. “Het was heel normaal. Ik vond het ook niet zo leuk”, zei een van hen. Geen van hen was aanwezig op het tijdstip dat het vermeende misdrijf zou hebben plaatsgevonden.

Geheime map

Na de verklaring van de bewakers was de derde dag van het proces klaar. Eerder op de dag kwam Høiby zelf aan het woord. Hij gaf onder meer uitleg over zijn zoekgeschiedenis, waar later ook twee onderzoekers over spraken. Zij vertelden ook over bestanden die op apparaten van Høiby waren gevonden, waaronder bestanden die volgens de politie de verkrachting in Skaugum aantonen. Høiby zou deze bestanden in een geheime map hebben verborgen.

Op vrijdag komen nieuwe getuigen aan het woord. Het gaat onder meer om twee vriendinnen van de vrouw die door Høiby zou zijn verkracht.