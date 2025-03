Bewoners zorginstelling zingen voor koningin Mathilde

De Belgische koningin Mathilde heeft vrijdag een bezoek gebracht aan een zorginstelling in Brugge. Ze maakte kennis met de bewoners en werd getrakteerd op een klein optreden, meldt persbureau Belga.

Het bezoek van Mathilde was naar aanleiding van de Dag van de Zorg komende zondag. De betreffende zorginstelling is gespecialiseerd in zorg en ondersteuning voor volwassenen met een meervoudige beperking, met zowel dag- als woonondersteuning. Er verblijven meer dan tweehonderd bewoners.

Volgens Belga zongen de bewoners liedjes voor Mathilde en maakte de koningin ook tijd voor een gesprek en enkele knuffels. Verder maakte de echtgenote van koning Filip een korte rit op een huifkar en volgde ze een sessie hippotherapie met een van de bewoners.