Bezoek aan Terschelling met passie van de koning afgesloten

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdagochtend hun bezoek aan Terschelling afgesloten bij het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB). Bij het opleidingsinstituut sprak het paar met studenten en docenten over het maritieme vakgebied.

De koning kon goed meepraten over het onderwerp en was duidelijk geïnteresseerd. Dat was niet heel verrassend, gezien het feit dat hij van 1985 tot 1987 een opleiding bij de Koninklijke Marine volgde. Het paar kreeg onder meer te horen over de uitdagingen van de opleiding, bijvoorbeeld over dat steeds minder jongeren een technische opleiding willen volgen. Jammer, vond de koning, omdat juist de Waddeneilanden volgens hem een perfecte plek zijn om met dat vakgebied bezig te zijn.

Ook nam het koningspaar even plaats in een simulator van een schip, dat ze mochten ‘besturen’. De koningin merkte op dat het op deze manier, met het rustige water, wel erg makkelijk was: “Er moet even storm komen”.

Na afloop van het bezoek stapte het koninklijk gezelschap in de helikopter richting Ameland, het vierde eiland van het streekbezoek aan de Nederlandse Waddeneilanden. Later op de dag bezoeken de koning en koningin nog Schiermonnikoog.