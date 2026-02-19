Bezoek Camilla aan concerthal gaat door ondanks arrestatie Andrew

Het bezoek van koningin Camilla donderdag in Londen is, ondanks de arrestatie van de voormalige prins Andrew eerder op de dag, gewoon doorgegaan. De vrouw van koning Charles ging langs bij een orkestoptreden.

Het concert vond plaats in Sinfonia Smith Square Hall in Londen. De 78-jarige Camilla is sinds 2003 beschermvrouwe van de concertzaal. De koningin ontmoette personeelsleden en luisterde aandachtig naar een opvoering door jonge studenten van het Tri-Borough Music Hub. Camilla kreeg daarnaast schetsen te zien van de beoogde renovatie van het pand.

Andrew Mountbatten-Windsor werd eerder op donderdag, de dag van zijn 66e verjaardag, gearresteerd, mogelijk op verdenking van ambtsmisbruik. In een verklaring zei Charles al dat hij momenteel niet ingaat op de affaire en dat “mijn familie en ik doorgaan met onze plicht en dienstbaarheid aan jullie allemaal”.