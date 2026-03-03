Bezoek daklozenopvang maakt indruk op koning Filip

De Belgische koning Filip is dinsdag langsgeweest bij een daklozenorganisatie in Brussel. Het bezoek maakte indruk op hem, zei hij volgens persbureau Belga na afloop.

Na een persoonlijke ontmoeting met enkele daklozen schoof Filip aan voor een rondetafelgesprek met experts, ervaringsdeskundigen en sociaal werkers. In België zijn er ongeveer 50.000 daklozen, waarvan 10.000 in Brussel.

De koning leek erg onder de indruk van de diverse ontmoetingen. “Bedankt dat ik hier vandaag aanwezig mag zijn om beter te begrijpen welk werk jullie verrichten voor mensen in nood, die helemaal niets meer hebben. Ik ben heel erg geraakt, niet alleen door jullie – maar ook door de getuigenissen van de mensen die ik op straat heb ontmoet”, aldus koning Filip tijdens het bezoek.

Filip trad in de voetsporen van koning Willem-Alexander en koningin Máxima die respectievelijk in januari en februari ook aandacht hadden voor daklozenproblematiek. Zo bezocht Máxima een daklozenopvang in Amsterdam.