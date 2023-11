Bezoek prinses Beatrix aan Curaçao en Aruba zit erop

Het bezoek van prinses Beatrix aan Curaçao en Aruba zit erop. De afgelopen dagen stonden in het teken van natuur, geschiedenis en initiatieven die het leven beter maken op de eilanden. Prinses Beatrix kwam maandag aan op Curaçao en reisde donderdagochtend naar Aruba. Daar vond op vrijdagmiddag lokale tijd het laatste onderdeel van haar programma plaats, een bezoek aan het symposium van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) over het herstel van ecosystemen op de eilanden. De prinses vliegt zaterdag terug naar Nederland.

Het symposium werd gehouden op de Universiteit van Aruba. De prinses was onder meer bij een panelgesprek over het werk dat wordt gedaan om de ecosystemen te beschermen op een natuurlijke manier. De organisatie was vereerd dat prinses Beatrix aanwezig was, zo werd haar verteld. Na afloop kreeg de prinses een schilderij van een geelvleugelamazone, een papegaaisoort en ook wel een ‘lora’ genoemd op het eiland. Eerder op de dag bekeek de prinses een aantal van deze groene vogels in het Parke Nacional Arikok.

Prinses Beatrix ging dinsdag en woensdag langs bij verschillende natuurgebieden en initiatieven op Curaçao, dat zij in 2021 voor het laatst bezocht. De prinses bezocht een voormalige plantage in het Christoffelpark, waar nu meer wordt verteld over de slavernijgeschiedenis en het omgaan met de natuur, bekeek een buurttuin waar bewoners zelf groenten en fruit kunnen verbouwen en wandelde door de natuurgebieden Rif St. Marie-Hermanus en Shete Boka.

Aruba

Ook tijdens haar bezoek aan Aruba, waar de prinses ruim zes jaar niet was geweest, nam de natuur een belangrijke rol in met het bezoek aan Parke Nacional Arikok en het symposium van de DCNA. Daarnaast ging de prinses langs bij een speeltuin en de Arubaanse kindertelefoon. Prinses Beatrix was in 1999 bij het eerste belletje van de kindertelefoon.

De prinses bezoekt het Caribisch deel van Nederland graag. Mede door haar werk als beschermvrouwe van de DCNA doet ze dit al jaren. De liefde die de prinses voor de eilanden voelt is wederzijds, bleek ook deze week. Tijdens de bezoeken werd vaak benadrukt hoe fijn het is dat Beatrix weer op de eilanden te vinden is.