Bibliothekenvereniging schort samenwerking met Mette-Marit op

Opnieuw heeft een organisatie besloten om de samenwerking met de Noorse kroonprinses Mette-Marit op te schorten. De Norsk Bibliotekforening (Noorse Bibliothekenvereniging) zegt dat haar vroegere contact met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein “kritische vragen” oproept en daarom de samenwerking “te pauzeren”.

De organisatie zegt volgens Noorse media behoefte te hebben aan “meer kennis en duidelijkheid in deze zaak. We zijn geïnformeerd dat het enige tijd zal duren voordat er een uitgebreide toelichting beschikbaar is.”

Mette-Marit is beschermvrouwe van een groot aantal verenigingen en organisaties, zoals traditie is in koninklijke kringen. Verschillende organisaties maakten eerder al kenbaar dat ze voorlopig afstand doen van de kroonprinses of meer informatie willen.

Eerder vrijdag werd duidelijk dat een aantal clubs een sms van het paleis heeft gekregen met een uitnodiging voor verdere dialoog over het contact dat Mette-Marit had met Epstein.