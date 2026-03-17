Bibliothekenvereniging stopt samenwerking met Mette-Marit

De Norsk Bibliotekforening (Noorse Bibliothekenvereniging) heeft de samenwerking met kroonprinses Mette-Marit dinsdag definitief stopgezet. De vereniging maakte vorige maand al bekend de samenwerking op pauze te zetten, maar nu komt er echt een einde aan.

Mette-Marit, die beschermvrouwe was van de organisatie, kwam in februari onder vuur te liggen vanwege haar banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. De bibliothekenvereniging legt op de website uit dat het uitblijven van uitleg door de kroonprinses reden is voor het besluit. Het Noorse hof had eerder aangegeven dat Mette-Marit “later” meer uitleg zou geven, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd.

Uit mailcontacten bleek eerder dit jaar dat Mette-Marit en Epstein nauwere banden onderhielden dan voorheen bekend was. Voor de Noorse organisatie Sex og samfunn (Seks en samenleving) waren de berichten over de banden met Epstein al aanleiding om de samenwerking met Mette-Marit te stoppen. Een aantal andere organisaties heeft aangegeven te wachten op meer uitleg vanuit de koninklijke familie.