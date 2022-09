Biden gedenkt ‘waardige en standvastige staatsvrouw’ Elizabeth

“Koningin Elizabeth was meer dan een monarch. Ze definieerde een tijdperk”, zegt de Amerikaanse president Joe Biden over de op 96-jarige leeftijd overleden Britse “staatsvrouw van ongeëvenaarde waardigheid en standvastigheid, die de fundamentele alliantie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten verdiepte”.

Elizabeth ontmoette in haar leven veertien Amerikaanse presidenten. “Vandaag zijn de gedachten en gebeden van mensen in de hele Verenigde Staten bij de mensen van het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest in hun verdriet”, aldus Biden en zijn vrouw Jill in een verklaring. “We betuigen ons diepste medeleven aan de koninklijke familie.”

“In een wereld van constante verandering was ze een stabiele aanwezigheid en een bron van troost en trots voor generaties Britten, onder wie velen die hun land nooit zonder haar hebben gekend”, vervolgt Biden. “Door vriendschap en respect te tonen aan nieuwe onafhankelijke naties over de hele wereld, verhief ze de zaak van vrijheid en koesterde ze duurzame banden die hielpen het Gemenebest, waar ze zo veel van hield, te versterken tot een gemeenschap die vrede en gedeelde waarden bevordert.”