Biden in Londen gearriveerd voor ontmoetingen met Sunak en koning

De Amerikaanse president Joe Biden is zondagavond gearriveerd in het Verenigd Koninkrijk voor een Europese tour die hij start door premier Rishi Sunak en koning Charles te ontmoeten. De oorlog in Oekraïne en klimaatverandering zullen daarbij de gespreksagenda beheersen.

Maandagochtend ontmoet Biden de Britse premier in diens ambtswoning in Downing Street 10 voor informeel overleg voorafgaand aan de NAVO-top in Litouwen op dinsdag. Zo staat onder meer de militaire steun aan Oekraïne op het programma. Britse media verwachten niet dat Sunak daarbij de Amerikaanse beslissing om Oekraïne van clustermunitie te voorzien zal bekritiseren. Het Verenigd Koninkrijk wordt gezien als de belangrijkste militaire bondgenoot van de VS in Europa.

Daarna gaat Biden voor de eerste keer koning Charles ontmoeten sinds die eerder dit jaar gekroond werd. Het Witte Huis wil naar eigen zeggen de band tussen Biden (80) en Charles (74), die elkaar niet zo goed kennen, versterken. De staatshoofden willen het hebben over initiatieven om klimaatverandering tegen te gaan. Voor de ontmoeting in Windsor Castle zijn ook prominenten uit de financiële wereld uitgenodigd met het oog op het mobiliseren van fondsen voor projecten in ontwikkelende landen.