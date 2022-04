Bijna 100.000 bezoekers aan Invictus Games in zonnig Zuiderpark

Het zonnige Zuiderpark in Den Haag trok deze week bijna 100.000 bezoekers naar de Invictus Games. De afgelopen vijf dagen was het park het toneel van twintig internationale delegaties met mentaal of fysiek gewond geraakte militairen. Na de finale van het wielrennen volgt vrijdagavond de sluitingsceremonie met de vijfhonderd deelnemers en onder anderen koning Willem-Alexander en initiator van het evenement, de Britse prins Harry.

“Waar het om ging is de deelnemers en hun familie een platform te bieden om zich thuis te voelen, maximaal te sporten en een belangrijke stap te laten zetten in hun proces naar genezing”, zegt oud-beroepsmilitair en voorzitter van het evenement Mart de Kruif. Hij blikt terug op een moment dat een atlete ruim vier minuten deed over 400 meter, maar het publiek bleef zitten en de andere atleten in de baan bleven wachten tot ze binnen was. “Als je ziet wat dat met haar en haar familie doet, dan weet je wat voor effect de Invictus Games hebben.”

Een andere deelneemster vertelde aan De Kruif hoe ze zich voelde toen ze na twee mislukte pogingen erin slaagde zo’n 40 kilo te bankdrukken. “Het had haar leven veranderd, zei ze. Dat ze dat kon bij de derde poging, in een zaal vol met achthonderd mensen.”

Tijdens de sluitingsceremonie nemen de deelnemers, “net als tijdens de ceremonies op de Olympische Spelen”, vanuit het midden van het stadion afscheid, vertelt een woordvoerder. De sporters uit onder meer Australië, Oekraïne, Jordanië, Canada, Estland en Georgië worden omringd door 4800 man publiek.

De burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, zag na twee jaar van uitstel door corona dat toeschouwers zich de afgelopen week lieten inspireren “door de veerkracht en het doorzettingsvermogen van de deelnemers”. Hij noemt de aanwezigheid van de Oekraïense ploeg zeer bijzonder gezien de omstandigheden in het land, waar een oorlog woedt. Het toont volgens hem “de waarde van de Games”, waarbij gewonde veteranen, hun vrienden en familie van over de hele wereld elkaar ontmoetten, en herkenning en erkenning vonden door de sport. Van Zanen woont in de avond de sluitingsceremonie bij, waarna Den Haag “het spreekwoordelijke stokje overgeeft aan Düsseldorf” voor de zesde editie van de Games volgend jaar.