Bijna 600 bezoekers op openingsdag Juliana-tentoonstelling

De openingsdag van de tentoonstelling De eeuw van Juliana – een koningin en haar idealen in De Nieuwe Kerk in Amsterdam heeft zaterdag bijna 600 bezoekers getrokken, laat een woordvoerder van de kerk desgevraagd weten. De organisatie van de expositie, die tot en met 10 april voor publiek te zien is, spreekt van een “goede en enthousiaste” eerste dag.

In de kerk zijn ruim vierhonderd zaken te bekijken die het leven van koningin Juliana symboliseren. Daarbij gaat het om persoonlijke bezittingen zoals kleding, beeldende kunst, historische documenten, servies, fotografie en filmfragmenten. “Juliana is echt neergezet als de persoon die zij was: standvastig, wars van protocol, iemand met een eigen mening en bovenal heel erg toegankelijk”, zei Marlies Kleiterp, hoofd Tentoonstellingen bij De Nieuwe Kerk, eerder. “Ze wilde heel benaderbaar zijn voor het volk.”

De tentoonstelling is opgezet omdat het volgend jaar 75 jaar geleden is dat Juliana werd ingehuldigd als koningin van Nederland. Ze was van 1948 tot en met 1980 koningin en overleed in 2004 op 94-jarige leeftijd. Prinses Beatrix opende de tentoonstelling afgelopen donderdag.