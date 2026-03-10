Bijna helft Britten wil geen staatsbezoek Charles aan de VS

Bijna de helft van de Britten vindt dat koning Charles geen staatsbezoek zou moeten brengen aan de Verenigde Staten. Dat komt naar voren uit een peiling van onderzoeksbureau YouGov onder meer dan 12.000 Britten. Van hen vindt 46 procent dat een voorgenomen bezoek niet door zou moeten gaan, 36 procent vindt van wel.

Hoewel een bezoek nog niet officieel is bevestigd, schrijven verschillende media dat koning Charles en koningin Camilla naar verwachting eind april naar de Verenigde Staten gaan. Eerder sprak de Britse politicus Ed Davey, leider van de Liberal Democrats, zich al uit tegen een bezoek van de koning aan de VS. “Een staatsbezoek van onze koning zou worden gezien als wederom een grote diplomatieke overwinning voor president Trump”, aldus Davey. Hij voegde eraan toe dat er geen staatsbezoek zou moeten worden gebracht aan “iemand die herhaaldelijk ons land beledigt en schaadt”.

Trump bracht in september een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Dat was een unicum. Hij was de eerste Amerikaanse president die werd uitgenodigd voor een tweede staatsbezoek.