Bijrol voor prins Carl Philip in Zweeds E-kart kampioenschap

Prins Carl Philip heeft geen potten kunnen breken tijdens het Zweeds kampioenschap E-kart. In het eindklassement werd de Zweedse royal slechts twaalfde. De wedstrijden op het racecircuit in Eskilstuna maakten dit weekend deel uit van de strijd om de Prins Carl Philips Racing Pokal.

Het was voor het eerst dat het Zweeds kampioenschap E-kart werd verreden. Vorig jaar mocht Carl Philip een paar testrondjes rijden in een E-kart. Nu deed hij mee aan de titelstrijd. Die bestond uit vier races. De eerste was op zaterdag en dat was ook meteen de beste race van de zoon van koning Carl Gustaf en koningin Silvia. Hij werd negende.

Zondag zat het weer niet mee. Het had de hele nacht flink geregend in Eskilstuna en ook overdag waren de weersomstandigheden slecht. In de tweede race kwam Carl Philip niet verder dan plek dertien. De derde race werd een deceptie voor de royal. Hij werd zestiende en kreeg bovendien een tijdstraf. In de laatste race herstelde de prins zich enigszins; hij werd twaalfde.

Betere wegligging

Bij aanvang van de wedstrijden was Carl Philip enthousiast over rijden in een E-kart. De kart is zwaarder dan een gewone kart en daardoor is de wegligging veel beter, zei de prins tegen de publieke omroep SVT.

Carl Philip is een racefanaat en dat was de reden voor hem om de Carl Philips Racing Pokal in het leven te roepen. De wedstrijden in diverse autosportklassen zijn bedoeld om jong racetalent wedstrijdervaring op te laten doen.