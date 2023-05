Bild: Harry had geheime ontmoeting met Charles voor kroning

Prins Harry had vrijdag een geheime ontmoeting met koning Charles, een dag voor de kroning in Londen. Harry, die gebrouilleerd is met zijn broer William, zou in een donkere auto hebben gezeten die vrijdagmiddag naar Buckingham Palace reed, meldt de Duitse krant Bild, die spreekt over exclusief nieuws.

Een Bild-verslaggever zou Harry (38) op de achterbank hebben zien zitten. Hij vroeg een agent om bevestiging, en die antwoordde met een duidelijk: “Ja!” Buckingham Palace zelf gaf geen commentaar.

Bild benadrukt dat wekenlang niet eens duidelijk was of en met wie Harry naar de kroning zou komen. Inmiddels is bekend dat de prins zonder zijn vrouw Meghan (41) en de twee kinderen uit Californië is afgereisd. Als officiële reden wordt genoemd dat zoon Archie zijn 4e verjaardag viert op opa’s kroningsdag.