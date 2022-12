Billboard voor prins Andrew-musical bij beroemde Pizza Express

Bij een vestiging van de keten Pizza Express in de Engelse plaats Woking, bekend vanwege het veelbesproken interview van prins Andrew uit 2019, staat een billboard ter promotie van de satirische musical over de prins. Volgens Britse media wordt reclame gemaakt voor de muzikale film, die donderdagavond wordt uitgezonden op de zender Channel 4 en daarna te streamen is via All 4.

De desbetreffende Pizza Express noemde Andrew tijdens een gesprek met het tv-programma BBC Newsnight. De prins werd daarin ondervraagd over zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein en de beschuldigingen van seksueel misbruik waar hij zelf mee te maken had. Andrew zei onder meer dat een van de ontmoetingen met het vermeende slachtoffer in 2001 niet had kunnen plaatsvinden omdat hij die avond met een van zijn dochters bij Pizza Express was. Dat kon hij zich zo goed herinneren omdat hij de ervaring “heel bijzonder” vond.

Naar die uitspraak wordt ook op het billboard voor de musical verwezen. “Als je hem mist, moet je wel een heel goed alibi hebben”, luidt de reclametekst. Prince Andrew: The Musical gaat over belangrijke momenten, relaties en controverses uit het leven van de prins.

Het interview van Andrew zorgde destijds voor veel commotie, onder meer vanwege het gebrek aan empathie dat hij volgens vele kijkers had voor de slachtoffers van Epstein. De prins legde na de uitzending zijn openbare functies neer.