Billie Piper leeft mee met koninklijk huis om weinig privacy

Billie Piper (41) leeft mee met leden van het Britse koninklijk huis, die vaak gedwongen zijn hun privéleven te delen. Dat zegt de Britse actrice en voormalige zangeres in gesprek met The Independent.

Piper vindt roem “het meest giftige deel” van haar werk, laat ze weten. Piper leeft mee met bijvoorbeeld prinses Catherine, die pas haar kankerdiagnose deelde op sociale media. “Mijn hart breekt voor hen als het om dat soort dingen gaat”, zegt ze. “Ik word er een beetje misselijk van. Dat mensen op die manier zo pakkend en veeleisend zijn.”

Voor prins Andrew heeft ze minder sympathie. Die moest in januari 2022 zijn militaire titels en eretitels inleveren, nadat hij werd beschuldigd van seksueel misbruik in een zaak die hij ontkende en schikte. “Ik heb geen medelijden. Ik heb het gevoel dat het niet gemakkelijk kan zijn om in die wereld op te groeien. Maar daar houdt mijn medeleven ongeveer op.”