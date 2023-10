Bin Salman noemt grenzen 1967 als voorwaarde tweestatenoplossing

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman heeft vrijdag tijdens de GCC-ASEAN top, samenwerkingsverbanden van landen uit de Golfregio en Zuidoost-Azië, het standpunt van zijn land herhaald over een tweestatenoplossing voor het conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Dit deed hij naar aanleiding van de oorlog tussen Hamas en Israël die sinds 7 oktober woedt, meldt staatspersbureau SPA.

Bij het openen van de top stond Bin Salman stil bij het aanhoudende geweld in de Gazastrook. “Terwijl we deze bijeenkomst houden zien we dat onschuldige burgers op dit moment de prijs betalen.” De 38-jarige kroonprins herhaalde zijn eerdere veroordeling van het door Israël gebruikte geweld op de burgerbevolking in de Gazastrook en sprak over een oplossing voor op de langere termijn.

Duurzame vrede in het gebied is volgens de feitelijk leider van Saudi-Arabië alleen mogelijk als er een tweestatenoplossing komt. Hierbij hoort volgens de kroonprins de voorwaarde dat dat op basis is van de grenzen van 4 juni 1967, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad voor de Palestijnen.

Eind vorige maand liet Bin Salman in een interview met de Amerikaanse zender Fox News nog weten dat in de onderhandelingen over diplomatieke toenadering met Israël “de Palestijnse kwestie erg belangrijk is”. In de gesprekken die het land hierover ook met de Verenigde Staten voert, zou worden gestreefd naar het “beter maken van het leven van de Palestijnen en dat Israël een speler wordt in het Midden-Oosten”.