Bin Salman ontvangt Lavrov na besprekingen VS en Rusland

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman heeft dinsdag een ontmoeting gehad met de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov. Bin Salman sprak Lavrov na diens voorbereidende gesprekken met de Verenigde Staten over een mogelijk vredesakkoord in Oekraïne. Dat meldt staatspersbureau SPA. In het Al-Yamamah paleis in hoofdstad Riyad sprak de 39-jarige troonopvolger, de facto leider van het land, met Lavrov ook over de betrekkingen tussen beide landen.

Een dag eerder ontving de kroonprins de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio. Met hem sprak hij over de door de Amerikaanse president Donald Trump voorgestelde plannen voor de Gazastrook. Zowel in Saudi-Arabië als veel andere landen stuitte het plan, waarbij de VS het gebied zou overnemen en de Palestijnen in andere landen opgenomen moeten worden, op veel kritiek.

Na de bekendmaking van de plannen van Trump, kondigde de Jordaanse koning Abdullah vorige week in het Witte Huis aan dat er onder leiding van Egypte wordt gewerkt aan een alternatief plan voor de wederopbouw van Gaza. Eerder deze week meldde persbureau Reuters dat ideeën hiervoor deze maand nog tijdens een bijeenkomst in Riyad worden besproken.