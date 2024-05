Bin Salman spreekt met hoofd Wereldexpo over editie in Riyad

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman heeft woensdag met het hoofd van de organisatie achter de Wereldexpo gesproken over de voorbereidingen voor Expo 2030 in de Saudische hoofdstad Riyad. Dat meldt staatspersbureau SPA in een verklaring. Tijdens een stemming van het Bureau International des Expositions (BIE) in november moesten tegenkandidaten Rome (Italië) en Busan (Zuid-Korea) het afleggen tegen Riyad.

Die stad kreeg toen van de 182 leden 119 stemmen. Met de secretaris-generaal van het BIE, Dimitri Kerkentzes, sprak de 38-jarige troonopvolger over welke voorbereidingen het land moet treffen voor de organisatie van de wereldtentoonstelling. Op X schrijft Kerkentzes “vereerd” te zijn na daar woensdag met Bin Salman over te hebben gesproken. “De BIE en het koninkrijk Saudi-Arabië zullen hand in hand samenwerken om Expo 2030 tot een enorm succes te maken voor het land, de regio en de wereld”, staat in het bericht.

Dat de Wereldexpo er juist in 2030 wordt gehouden, maakt het extra bijzonder voor het land. In 2016 initieerde Bin Salman, feitelijk leider van Saudi-Arabië, het ontwikkelplan Vision 2030. Daarmee probeert hij, door het moderniseren van tal van sectoren, het land in de toekomst minder afhankelijk te maken van de olie-inkomsten. Als vervolg op dat plan kondigde Bin Salman in september, tijdens een interview met Fox News, de komst van Vision 2040 aan.