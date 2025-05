Bin Salman spreekt met Trump en CEO’s over deals

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman heeft dinsdag, tijdens het begin van de eerste buitenlandreis van de Amerikaanse president Donald Trump, ook gesprekken gevoerd met enkele vooraanstaande Amerikaanse zakenlieden. Zij werden door Trump voorgesteld aan Bin Salman, die het gevolg in de ochtend ontving in het Al-Yamamah Paleis in hoofdstad Riyad, is te zien op beelden van staatszender Al Ekhbariya.

Zo ontmoette de 39-jarige troonopvolger, feitelijk heerser van het land, Tesla-baas Elon Musk, Sam Altman van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT en Larry Fink van vermogensbeheerder BlackRock.

Tijdens zijn vorige ambtstermijn was Saudi-Arabië ook het eerste land dat Trump bezocht. Die reis leverde de Verenigde Staten zo’n 350 miljard dollar aan Saudische investeringen op. Nu zou er al ongeveer 600 miljard zijn toegezegd van de 1 biljoen dollar, die het land de komende vier jaar in Amerikaanse bedrijven zegt te gaan steken.

Behalve handel staan ook andere onderwerpen op het programma, meldt nieuwszender Al Arabiya. Zo zou de kroonprins het in de loop van de dag met Trump en diens ministers nog gaan hebben over de oorlog in Gaza, het opzetten van een civiele nucleaire industrie in Saudi-Arabië en de rol van Iran in de regio.