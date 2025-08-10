Biograaf Andrew vindt dat hof transparanter moet worden

De auteur van een nieuw boek over prins Andrew vindt dat het Britse hof transparanter moet zijn. Tijdens research voor het nu al veelbesproken boek Entitled: The Rise And Fall Of The House Of York, stuitte Andrew Lownie naar eigen zeggen op “aanzienlijke geheimzinnigheid”, zegt hij tegen Sky News.

Lownie werkte vier jaar aan de biografie en diende honderden verzoeken tot openbaarmaking van informatie in. Al zijn aanvragen over prins Andrew werden afgewezen. “Als ze ons vertrouwen en steun willen verdienen, moeten ze laten zien dat ze niets verbergen – dat ze zich goed gedragen”, vindt de auteur.

Entitled: The Rise And Fall Of The House Of York staat desondanks vol schandalen waarbij de jongere broer van koning Charles betrokken zou zijn. Volgens Britse media beschrijft het boek de prins als “arrogant en egoïstisch” en altijd “in ontkenning” over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Lownie sprak met vele mensen om de prins heen, zoals jeugdvrienden, klasgenoten, oud-personeelsleden en journalisten.

Gepensioneerde man

Lownie denkt dat de 65-jarige Andrew geen “publieke toekomst” meer heeft. “Ik zou zeggen dat zijn privéleven ook behoorlijk beperkt is. Hij woont in de Royal Lodge, speelt golf, kijkt tv en ziet waarschijnlijk zijn kleinkinderen… hij leidt het leven van een gepensioneerde man”, zegt hij tegen Sky News.

Het verlies van zijn koninklijke en militaire titels heeft Andrew volgens de biograaf meer geraakt dan hij publiekelijk heeft laten zien. “Wat hem het meest stoort, is zijn gebrek aan koninklijke status. Dat gaf hem zijn hele identiteitsgevoel. Het niet meer kunnen pronken in zijn uniformen en belangrijk doen.”