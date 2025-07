Biograaf: prinses Margaret had mogelijk foetaal alcoholsyndroom

Prinses Margaret leed mogelijk aan foetaal alcoholsyndroom, dat ontstaat doordat een ongeboren baby in de baarmoeder wordt blootgesteld aan alcohol. Dat schrijft Meryle Secrest in een biografie over het zusje van wijlen koningin Elizabeth. Volgens de biografe kan de aandoening grote invloed hebben gehad op de persoonlijkheid van Margaret.

Secrest heeft de persoonlijkheid en persoonlijke problemen van de prinses opnieuw onderzocht in het licht van de toegenomen kennis over deze aandoening. In het boek stelt de schrijfster dat prinses Margaret weliswaar niet de kenmerkende gladde bovenlip en kleine ogen van het syndroom had, maar wel de onzichtbare kenmerken zoals stemmingswisselingen, achterblijvende groei, moeite met lezen en schrijven en pijnlijke migraines.

Ook verwijst het boek naar verhalen over het drankgebruik van koningin Elizabeth, de Queen Mother, op latere leeftijd. Het foetaal alcoholsyndroom werd pas in de jaren zeventig goed begrepen, staat in het boek. Het is waarschijnlijk dat de jonge Queen Mother, die in 1930 zwanger was van Margaret, niet werd geadviseerd om alcohol te vermijden tijdens haar zwangerschap.

Er is geen hard bewijs dat Margaret leed aan een alcoholgerelateerde neurologische ontwikkelingsstoornis. De nieuwe biografie is geschreven door Margarets leven te vergelijken met dat van mensen die aan deze aandoening lijden. Prinses Margaret overleed in 2002 op 71-jarige leeftijd.