Biograaf schetst beeld van Greet Hofmans als ‘mental coach’

Een nieuwe biografie, gebaseerd op niet eerder onderzocht materiaal uit diverse privéarchieven, schetst een nieuw beeld van alternatieve genezeres Greet Hofmans, die negen jaar lang vriendin en adviseur van koningin Juliana was. Het boek Het vertroebelde oog – het onbegrepen leven van Greet Hofmans verschijnt dinsdag en is geschreven door Han van Bree. De historicus promoveerde in 2015 op een proefschrift over Juliana en de religieus getinte vredesconferenties die zij organiseerde.

Van Bree vertelde zaterdagavond in het NPO Radio 5-programma Volgspot over zijn onderzoek en de publicatie. Hij kreeg de afgelopen jaren inzage in diverse niet eerder geraadpleegde privéarchieven. Hierdoor kantelde zijn beeld van Hofmans, die in 1956 werd weggestuurd aan het hof. Zelfs toenmalig premier Willem Drees bemoeide zich hiermee.

“Ik begon mijn onderzoek met het idee dat Hofmans gek en gestoord was, dat is ook het algemene beeld dat van haar bestaat”, legde Van Bree uit in Volgspot. “Maar uit mijn onderzoek en gesprekken die ik had met mensen die haar hebben gekend, kwam een heel ander beeld naar voren. Zij spraken vol bewondering over haar. Correspondentie met haar, die veel mensen hebben bewaard, bevestigt dat zij anders opereerde dan de heks en Raspoetin zoals ze bekendstaat.”

Zondebok

Van Bree heeft geen bewijs kunnen vinden van “het hele idee dat Hofmans de koningin in haar macht had en dat zij politieke ideeën had of communistisch was”. “Een van de grote clichés is dat Hofmans ons land via Juliana uit de NAVO wilde werken. Dat beeld klopt totaal niet met de opvattingen die Hofmans had over leven en werken. Zij vond de dagelijkse actualiteit totaal niet interessant.”

De historicus duidt Hofmans als een “mental coach avant la lettre. Ze was heel modern, ze had grote empathie. Hofmans luisterde naar mensen en zei: vertrouw op jezelf.” Zijn conclusie is dat Bernhard de gebedsgenezeres “heeft gebruikt als zondebok voor de huwelijkscrisis en afgeschilderd als een intrigante die Juliana in haar macht zou hebben”.