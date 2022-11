Biograaf: Tweet Trump over foto’s Catherine maakte Charles woest

Het commentaar dat Donald Trump tien jaar geleden gaf op de publicatie van toplessfoto’s van prinses Catherine, schoot in het verkeerde keelgat bij de Britse koninklijke familie. Toenmalig prins Charles en zijn zonen William en Harry barstten in woede uit nadat de voormalig president van de Verenigde Staten erover twitterde.

Biograaf Christopher Andersen schrijft in zijn aanstaande boek The King: The Life of Charles III op basis van een paleisbediende dat er flink wat gevloek klonk. Volgens Newsweek, die uit delen van het boek publiceert, ging het om een “golf van godslastering”.

Trump schreef destijds dat hij het volledig begreep dat er foto’s van Catherine waren gemaakt. “Kate Middleton is geweldig – maar ze zou niet naakt moeten zonnebaden – dit is volledig haar eigen schuld. Wie zou nou geen foto van Kate maken als ze naakt zonnebaadt om vervolgens veel geld te verdienen? Kom op Kate!” De paparazzifoto’s verschenen in 2012 in het Franse blad Closer. Trump was destijds nog geen president.

Walvis

In latere jaren kwam het ook niet meer goed tussen Charles en Trump, stelt Andersen. Zo was de koning “teleurgesteld” toen Trump hem in 2019 op Twitter omschreef als de “Prince of Whales” (Prins van Walvissen, red.) in plaats van de prins van Wales. Ook zat het Charles dwars dat Trump eerder had gezegd dat hij zijn ex prinses Diana in bed had kunnen krijgen “maar alleen als ze een hiv-test had gedaan”.

Volgens Andersen zouden Charles en zijn zonen ook invloed hebben uitgeoefend om een bezoek van president Trump aan Groot-Brittannië niet door te laten gaan.