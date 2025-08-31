Bisschop was nerveus om Liechtensteinse prinses te trouwen

De bisschop die zaterdag het huwelijk van prinses Marie Caroline van Liechtenstein en haar partner Leopoldo Maduro Vollmer voltrok, was vooraf nerveus. “Maar uiteindelijk is het allemaal goed gegaan”, kijkt Benno Elbs terug in een interview met de Liechtensteinse krant Vaterland.

Volgens Elbs is een bruiloft “iets heel bijzonders”. Hoewel hij al veel huwelijken mocht voltrekken, is hij altijd een beetje nerveus en dat was bij het koninklijke huwelijk niet anders. “Alle voorbereidingen, de media-aandacht en alle mensen ter plaatse, dat maakt je nog nerveuzer.”

De bisschop zegt dat de prinses en haar echtgenoot “beiden erg geraakt” waren. “Ze hadden zich heel goed voorbereid, ook spiritueel, en ik denk dat ze innerlijk ook hebben verwerkt wat er tijdens zo’n huwelijk gebeurt: het is een sacrament, zoals ik als priester mag zeggen. En ik had de indruk dat het bruidspaar dit diep in hun hart voelde.”

De 28-jarige Marie Caroline, de tweede van in totaal vier kinderen van erfprins Alois en erfprinses Sophie, en Leopoldo (34) trouwden in de kathedraal van Vaduz. De uit Venezuela afkomstige investeringsbankier krijgt door het huwelijk geen titel.