Blad: ‘vriend’ ingetrokken bij prinses Ingrid Alexandra

Het lijkt erop dat de vermeende liefde tussen prinses Ingrid Alexandra van Noorwegen en Magnus Heien Haugstad serieuze vormen begint aan te nemen. Volgens het Noorse blad Se og Hør is hij zelfs ingetrokken bij de oudste dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit.

De 19-jarige Ingrid Alexandra, de toekomstig troonopvolger van Noorwegen, woont sinds oktober op zichzelf. Ze zou haar intrek hebben genomen in een appartementencomplex in de wijk Grünerløkka in Oslo.

Al langere tijd doen geruchten de ronde dat Ingrid Alexandra een relatie zou hebben met de vier jaar oudere Haugstad. De afgelopen maanden werd hij verschillende keren met haar in het openbaar gezien.

Het Noorse hof geeft geen commentaar op de vermeende relatie.