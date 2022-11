Blauw Bloed gaat naar de zaterdagavond

Het NPO-royaltyprogramma Blauw Bloed keert terug op primetime. Het programma zal vanaf januari 2023 wekelijks op de zaterdagavond te zien zijn, maakte de EO vrijdag bekend. Het programma zal voortaan worden gepresenteerd door Anne-Mar Zwart, die het afgelopen jaar ook de onlineversies van het programma presenteerde.

De NPO en de EO overlegden in 2021 meer dan een half jaar over de toekomst van het royaltyprogramma Blauw Bloed. De NPO wilde het programma schrappen, maar dit voornemen stuitte op veel kritiek. Een petitie om het voortbestaan van het programma veilig te stellen werd in de kortste keren meer dan 10.000 keer getekend.

Uiteindelijk werd besloten dat de uitzendingen vooral online verder zouden gaan, maar dan zonder presentator. Elke week werd wel op vrijdagmiddag een reportage van Blauw Bloed op NPO1 uitgezonden. De hoop was dat op deze manier meer jongere kijkers aan het programma zouden worden verbonden.

Het is niet duidelijk waarom het programma nu toch terugkeert op de zaterdagavond. De EO was vrijdagochtend niet voor nadere uitleg bereikbaar.