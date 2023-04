Blauw Bloed maakt special over 10 jaar koning Willem-Alexander

De EO zendt donderdag, op Koningsdag, een special van Blauw Bloed uit over het tienjarig koningschap van koning Willem-Alexander. Dat maakt de EO vrijdag bekend. De special is te zien op NPO Start en NPO 1.

Anne-Mar Zwart duikt in de Blauw Bloed-special in het leven van de koning. Zij spreekt met royaltywatchers, bekende en onbekende Nederlanders over hoe het Willem-Alexander is vergaan in zijn eerste decennium als koning.

“In de ontdekkingstocht naar tien jaar koningschap vond ik het belangrijk om door de ogen te kijken van mensen die de koning in deze jaren hebben ontmoet”, zegt Zwart. “Was hij zoals ze hadden verwacht? In de gesprekken met al deze mensen heb ik voor mijn gevoel de koning beter leren kennen.”