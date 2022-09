Bloemen bij Britse ambassade in Kiev

Oekraïners hebben bij de Britse ambassade in Kiev bloemen neergelegd ter ere van de overleden koningin Elizabeth. Ambassadeur Melinda Simmons bedankte voor de bloemen en voor de “lieve woorden” die op kaartjes zijn geschreven. “Te midden van een invasie, zoveel vriendelijkheid en sympathie”, twitterde de ambassadeur.

Het Verenigd Koninkrijk is een van de belangrijkste bondgenoten van Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. De Oekraïense president Volodimir Zelenski liet donderdag weten dat het overlijden van Elizabeth hem erg verdrietig stemt. “Namens het Oekraïense volk brengen wij ons oprechte medeleven over aan de Britse koninklijke familie, het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest om dit onherstelbare verlies. Onze gedachten en gebeden zijn bij jullie.”