Bloemen van de koning voor Hans Croiset na laatste show

In Rotterdam heeft de nestor van het Nederlands toneel Hans Croiset (86) zondag voorgoed afscheid genomen van de planken. Na het slot van zijn laatste voorstelling was er onder meer een grote bos bloemen van Willem-Alexander. De koning kon er zelf niet bij zijn, maar had het boeket laten bezorgen. Burgemeester Ahmed Aboutaleb was er wel.

Met zijn laatste vertolking van de blinde en verlamde Hamm in Eindspel van Samuel Beckett kwam na bijna zeven decennia een eind aan zijn loopbaan als acteur. Croiset was daarnaast ook werkzaam als regisseur en artistiek leider, en als voorvechter van zijn sector.

Croiset speelde de afscheidsrol al eerder en werd er alom voor geprezen. Croiset maakte enkele jaren geleden nog grote furore met zijn hoofdrol in De Vader, waarin hij een man met dementie speelde. Hij kreeg er ook zijn tweede Louis d’Or voor, de belangrijkste prijs voor een mannelijke acteur.

Uitblinkerslunch

De rol leverde hem toen ook al koninklijke waardering op. Croiset werd uitgenodigd voor de uitblinkerslunch, die de koning en koningin regelmatig houden voor Nederlanders die een prijs of andere onderscheiding ontvingen voor hun prestaties in onder meer de sport, wetenschap en cultuur.

De theatermaker zei zondag na afloop dat hij stopt met het toneelspelen, maar “misschien een filmpje hier of daar” sloot hij niet uit. Ook zal hij nog volop als toeschouwer het theater blijven bezoeken want “toneel is het mooiste dat er is”.