Boek: Harry klaar om familieruzie te beëindigen, Meghan niet

Prins Harry lijkt klaar om de ruzie met zijn familie achter zich te laten en verder te gaan. Zijn vrouw Meghan is echter niet zo vergevingsgezind, schrijft royaltykenner Omib Scobie in zijn nieuwe boek Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival waaruit Paris Match al stukken heeft gepubliceerd.

De hertog van Sussex eiste eerder verontschuldigingen van zijn familie maar laat dat inmiddels varen. “Ik ben klaar om te vergeten. Een verontschuldiging of uitleg krijgen? Op dit moment kan het me niet schelen”, zo citeert Scobie Harry. Meghan zou echter niet zo’n zin hebben om weer terug te keren in “de soap” van het koninklijke leven.

Het nieuws komt vlak nadat naar buiten was gekomen dat Harry voorzichtig weer toenadering tot koning Charles zoekt. Hij belde zijn vader eerder deze maand naar aanleiding van diens 75e verjaardag. Ook stuurden zijn kinderen prins Archie en prinses Lilibet video’s waarin ze een verjaardagslied voor hun opa zingen.

Scobie was mede-auteur van de bestseller Finding Freedom over het leven van Harry en Meghan. Naar verluidt heeft hij banden met de Sussexes.

De schrijver claimt in het boek ook dat prins Edward, de broer van Charles, zich als enige zorgen maakte over het welzijn van Harry en Meghan en dat het prinses Anne was die de koning ervan overtuigde dat de Sussexes hun Britse woning niet mochten behouden. Ook beweert Scobie dat prins William “niet kan wachten” tot hij de troon kan bestijgen.