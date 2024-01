Boek koning Frederik pas volgende week weer te koop

Denen kunnen pas volgende week weer aan een nieuw exemplaar van Kongeord, het boek van koning Frederik, komen. De eerste 25.000 boeken waren na woensdag, de eerste verkoopdag, allemaal uitverkocht.

Uitgeverij Politiken Forlag meldt vrijdag dat er volgende week een nieuwe voorraad komt. Hoogstwaarschijnlijk ligt deze woensdag of donderdag in de winkel, schrijft het Deense TV2.

De vraag naar Kongeord was woensdag zo groot dat bij onlineboekwinkel Saxo enige tijd 25 boeken per minuut werden verkocht. Het bedrijf stelt dat in één dag meer exemplaren van het boek zijn verkocht dan het best verkochte boek van heel 2023.

De komst van Kongeord, dat Koningswoord betekent, was vooraf niet aangekondigd. In het boek vertelt Frederik over zijn plannen voor zijn koningschap.