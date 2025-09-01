Boek: koningin Camilla als tiener slachtoffer van aanranding

Koningin Camilla was als tiener slachtoffer van aanranding. Dat schrijft voormalig The Times-journalist Valentine Low in zijn nieuwe boek Power and the Palace. De koningin zou haar aanvaller met de hak van haar schoen hebben afgeweerd.

Camilla zou Boris Johnson in 2008 over het incident hebben verteld. Hij was destijds burgemeester van Londen. Volgens Low was de koningin 16 of 17 jaar oud toen het incident plaatsvond in een trein naar Paddington Station. De man zou Camilla hebben betast, waarna zij haar schoen uittrok en hem ermee sloeg.

Bij aankomst in Londen zou Camilla het incident hebben gemeld aan het stationspersoneel en werd de man gearresteerd. Buckingham Palace heeft geen officiële verklaring over het verhaal afgegeven.