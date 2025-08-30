Boek: koningin Elizabeth was tegen brexit

Koningin Elizabeth was geen voorstander van de brexit. Dat claimt althans voormalig The Times-journalist Valentine Low in zijn nieuwe boek Power and the Palace, over de relatie van het Britse koningshuis met de regering.

De in 2022 overleden koningin, die verplicht was om politiek neutraal te blijven, zou volgens Low tegen een minister hebben gezegd dat Groot-Brittannië de EU niet moest verlaten. “Als de koningin een stem had gehad, zou ze voor ‘remain’ hebben gestemd.”

De bewering van Low staat in schril contrast met berichtgeving van The Sun in 2016. De tabloid kopte destijds groot dat Elizabeth de brexit steunde. Het verhaal was gebaseerd op anonieme bronnen die getuige waren van een gesprek tussen de koningin en de toenmalige vicepremier Nick Clegg.

Het paleis diende destijds een klacht in bij perswaakhond IPSO, die The Sun op de vingers tikte omdat de tekst “extreem misleidend” was. De krant bleef echter achter zijn verhaal staan.