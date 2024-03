Boek prins Harry maakt kans op Britse boekenprijzen

De memoires van de Britse prins Harry maken dit jaar kans bij de uitreiking van de British Book Awards. De autobiografie Spare (Nederlandse titel: Reserve) is genomineerd voor de prijs van boek van het jaar in de categorie non-fictie. Het boek maakt ook kans op de prijs voor audioboek van het jaar, werd donderdag bekendgemaakt.

Het boek van prins Harry was in 2023 het bestverkochte boek in het Verenigd Koninkrijk. In Spare schrijft Harry over zijn ervaringen binnen de Britse koninklijke familie. Onder meer zijn verslechterde band met zijn broer William komt aan bod.

Spare staat met vijf andere kanshebbers op de shortlist voor de prijs van boek van het jaar. In dat rijtje staat ook de autobiografie van zangeres Britney Spears, The Woman in Me. Bij de audioboeken krijgt prins Harry onder meer concurrentie van de autobiografie van acteur Patrick Stewart, Making It So.

Als prins Harry een prijs wint, dan is het niet de eerste keer dat een lid van het Britse koningshuis bij de British Book Awards wordt onderscheiden. In 1990 werd zijn vader Charles namelijk uitgeroepen tot Brits schrijver van het jaar.