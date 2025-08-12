Boete voor bedrijf prins Carl Philip

De Zweedse prins Carl Philip moet een boete van 5000 kroon (zo’n 448 euro) betalen. Een van zijn bedrijven heeft de jaarrekening niet op tijd ingediend, meldt de Zweedse krant Expressen.

Bernadotte & Kylberg Retail AB kreeg half juni een herinnering, maar de prins en zijn vaste compagnon Oscar Kylberg waren desondanks toch te laat. De zoon van koning Carl Gustaf en koningin Silvia richtte het bedrijf, een zusterbedrijf van zijn designmerk Bernadotte & Kylberg AB, in de zomer van 2023 op.

Laatstgenoemde rapporteerde vorig jaar een winst van 3,1 miljoen kroon (278.000 euro).