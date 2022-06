Borgen-actrice opent galadiner koningspaar en Deens bezoek

Borgen-actrice Birgitte Hjort Sørensen heeft maandagavond het galadiner van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun bezoek, de Deense kroonprins Frederik en kroonprinses Mary, geopend. Het diner is in de Grote Kerk in Den Haag.

Nederland en Denemarken lijken enorm op elkaar, aldus de actrice. “Liefde voor fietsen, liefde voor bier. Mensen uit andere landen hebben soms moeite om ons uit elkaar te houden”, zegt ze, waarop koning Willem-Alexander en koningin Máxima hard moeten lachen.

Bij het diner zijn ook onder anderen minister van Financiën Sigrid Kaag, de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma aanwezig.

Borgen is een Deense serie die ook in Nederland erg populair is. “Door Borgen spreken mensen over de hele wereld Deens”, vervolgt Hjort Sørensen. “Dus jullie spreken allemaal Deens toch?” waarop de actrice in het Deens begint te praten. Ze doet daarna ook een poging in het Nederlands, wat wederom voor een glimlach op het gezicht van het Nederlandse koningspaar zorgt.

De serie Borgen bestaat inmiddels uit vier seizoenen en volgt het wel en wee van een liberale vrouwelijke politicus. Birgitte Hjort Sørensen speelt in de serie de rol van journaliste Katrine Fønsmark. De reeks is te zien op Netflix.