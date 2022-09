Boris Johnson dient ontslag in bij koningin Elizabeth

De Britse premier Boris Johnson dient dinsdag zijn ontslag in bij koningin Elizabeth. Kort daarna zal deze Liz Truss ontvangen en aanstellen als de nieuwe premier.

De koningin ontvangt de nieuwe regeringsleider normaal gesproken in Buckingham Palace, maar om gezondheidsredenen blijft Elizabeth dit keer in Schotland. Johnson en Truss reizen daarom af naar haar landgoed Balmoral Castle.

In de zeventig jaar dat Elizabeth nu op de Britse troon zit, heeft ze al vijftien premiers langs zien komen. Na haar benoeming is Truss de zestiende. Ze is de derde vrouw in die functie, na haar partijgenoten Margaret Thatcher en Theresa May.

Na het bezoek aan de koningin zal Truss weer teruggaan naar Londen om een toespraak te houden voor haar nieuwe ambtswoning op Downing Street 10. Waarschijnlijk geeft ook Johnson een korte speech. De rest van de dag zal Truss bezig zijn met het samenstellen van haar ministersploeg. Woensdag wacht al het eerste wekelijkse vragenuurtje in het Lagerhuis, waar de oppositie wil horen wat haar plannen zijn om de economische crisis in het Verenigd Koninkrijk aan te pakken. Ze zei tijdens haar overwinningsspeech maandag dat ze met een “gewaagd plan” zal komen om de belastingen te verlagen en de economie te laten groeien.