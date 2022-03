Boris Johnson voor oliezaken naar Arabische kroonprinsen

De Britse premier Boris Johnson heeft woensdag bezoeken gebracht aan Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Hij had daar ontmoetingen met respectievelijk kroonprins Mohammed bin Salman en kroonprins Mohammed bin Zayed, beiden de facto leiders van hun land.

Johnson sprak de kroonprinsen omdat hij niet meer afhankelijk wil zijn van Russische olie en gas na de Russische invasie in Oekraïne. De reis viel echter niet bij iedereen in goede aarde. Critici uitten hun bezorgdheid over de mensenrechtensituatie in beide landen. Zo werden afgelopen weekeinde nog 81 mensen geëxecuteerd in Saudi-Arabië en wordt Bin Salman in verband gebracht met de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018.

Labour-leider Keir Starmer zei bijvoorbeeld dat “van dictator naar dictator gaan geen energiestrategie is”. De verloofde van Khashoggi stelde tegenover de BBC dat Johnson “geen deals zou moeten sluiten” met Bin Salman.

Johnson, die in Saudi-Arabië met alle egards werd verwelkomd, beloofde vooraf dat hij de mensenrechten aan de orde zou stellen. Hij stelde dat wereldwijde samenwerking nodig is “om de nieuwe realiteit waarmee we worden geconfronteerd het hoofd te bieden”.