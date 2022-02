Boris Johnson wil extra feestdag voor jubilerende Queen

De Britse premier Boris Johnson zou een extra Britse feestdag in het leven willen roepen. De Britten zouden vanaf 2023 een dag vrij krijgen om te vieren dat de Britse koningin Elizabeth II al zeventig jaar op de troon zit, meldt The Telegraph.

Met de extra vrije dag wil Johnson ook alle vrijwilligers bedanken voor hun werk tijdens de coronacrisis de afgelopen twee jaar. Het is nog niet duidelijk wanneer het plan gelanceerd wordt en om welke dag in het jaar het zou gaan. Het plan zou worden gesteund door diverse belangen- en vrijwilligersorganisaties.

De Britten krijgen dit jaar in elk geval al eenmalig een vrije dag op 3 juni. Deze landelijke vrije dag is ingepland vanwege de festiviteiten rond het 70-jarig regeringsjubileum van de Queen. Mogelijk wordt de vaste Thank Holiday ook in die periode gepland. Als een andere mogelijke optie wordt de verjaardag van voormalig premier Winston Churchill, 30 november, genoemd.