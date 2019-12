Prins Carlos heeft geenszins de bedoeling gehad de aartsbisschop van Valencia te bruuskeren. Dat zegt de hertog van Parma in een reactie op de gebeurtenissen zondag in de kapel van de Heilige Graal in de kathedraal van Valencia.

Carlos was daar op uitnodiging van de carlistische beweging. Die ziet niet koning Felipe maar hem als degene die de Spaanse troon zou moeten bezetten. Carlos claimt de troon niet, maar handhaaft wel de tradities van de beweging die eerder werd geleid door zijn vader prins Carlos Hugo en grootvader Xavier.

In de kapel van de kathedraal wilden de carlisten dat Carlos de eed zou afleggen om de rechten en vrijheden – de zogenoemde Fueros – die ooit aan het koninkrijk Valencia zijn toegekend, te erkennen en eerbiedigen. Aartsbisschop Antonio Cañizares was het daar niet mee eens omdat dit in zijn ogen leek op het ondermijnen van de huidige Spaanse monarchie.

Eed

De carlisten echter hadden bedacht dat na afloop van de mis, wanneer de geestelijken de kapel hadden verlaten, er gelegenheid was om Carlos toch de eed te laten afleggen. Hij wilde daarin tot uitdrukking brengen dat hij waar mogelijk er altijd voor de Valencianen wil zijn, zoals zijn voorouders dat ook altijd waren, zo liet Carlos maandagavond weten aan het ANP.

De eed die hij aflegde, luidde: “Ik Carlos Javier van Bourbon-Parma, zweer bij mijn wil, op de vier Evangeliën van God die ik nu met mijn hand aanraak, en het Kruis van Onze Heer Jezus Christus, dat ik volledig en onveranderd de historische rechten van het Valenciaanse volk en alle rechten en vrijheden die worden erkend in de Fueros van het Koninkrijk Valencia en in de wetten die uitgaan van de Valenciaanse rechtbanken, zal respecteren en beschermen.”