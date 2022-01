Prins Jaime: extra laag glitter helpt deuren te openen

Jaime de Bourbon de Parme heeft er als klimaatgezant van Nederland baat bij om prins te zijn. Dankzij “die extra laag glitter” krijgt hij vaak meer gedaan dan andere klimaatgezanten, vertelt hij in in het EO-radioprogramma Geld of je leven op NPO Radio 1.

“Ik merk dat het helpt. Het geeft een extra lading”, vertelt de de zoon van prinses Irene en Carlos Hugo van Bourbon-Parma over zijn koninklijke titel. “Als ik ergens uitgenodigd wordt, dan zijn er meerdere klimaatgezanten en dan helpt die extra laag glitter wel om deuren te openen. Je krijgt iets eerder het woord, je krijgt toegang tot ministers. Je wordt vaak makkelijker op ministersniveau ontvangen dan andere ambtenaren.”

Jaime (49) is sinds vorig jaar klimaatgezant van Nederland. In die functie werkt hij namens Nederland aan oplossingen in de klimaatcrisis. Dat hij hiervoor diplomaat was in conflictregio’s als Irak en Afghanistan, helpt hem ook in zijn nieuwe functie, zegt hij. “Je werkt in moeilijke omstandigheden en ook klimaatonderhandelingen zijn lastige omstandigheden. Maar ook de effecten van klimaat zal je voelen in vaak die hele kwetsbare gebieden wereldwijd. Dus een achtergrond met kennis over die gebieden is nuttig.”