Bouw koninklijk crematorium duurt elf maanden

De bouw van het nieuwe koninklijke crematorium in Thailand gaat ongeveer elf maanden duren. Het ontwerp moet binnen twee maanden klaar zijn, zei minister van Cultuur Sabeeda Thaised volgens Thaise media woensdag. Het ontwerp moet wel eerst worden goedgekeurd door het hof.

Het crematorium wordt speciaal gebouwd voor de vorige week op 93-jarige leeftijd overleden koningin-moeder Sirikit. Haar lichaam wordt het komende jaar opgebaard in het paleis, waar Thai dagelijks bij de kist kunnen rouwen.

Het is in Thailand niet ongebruikelijk dat er lange tijd overheen gaat voordat er daadwerkelijk afscheid wordt genomen van een lid van de koninklijke familie. Ook de echtgenoot van Sirikit, koning Bhumibol, werd in 2017 pas een jaar na zijn overlijden gecremeerd. Het voor hem gebouwde crematorium werd daarna weer ontmanteld.