Brief van Meghan aangekomen bij vader Thomas Markle

Meghan, de hertogin van Sussex, heeft eindelijk haar vader Thomas Markle weten te bereiken. Een woordvoerder van de hertogin liet aan media weten dat een brief bij haar vader is aangekomen.

De woordvoerder stelde dat het “buitengewoon moeilijk” is geweest om privé contact op te nemen met haar vader. “Met de steun van betrouwbare en vertrouwde contacten is haar correspondentie nu veilig in zijn handen.”

Vorige week werd gemeld dat de 81-jarige Markle een beenamputatie moest ondergaan. Daarop verschenen berichten dat Meghan op verschillende manieren probeerde contact te leggen met haar vader, met wie ze al jaren een moeizame relatie heeft. Er ontstond een breuk in de aanloop naar haar huwelijk met prins Harry in 2018. Later haalde Markle meerdere keren uit naar zijn dochter en Harry en deed hij zijn beklag over het feit dat hij zijn kleinkinderen niet mocht zien.